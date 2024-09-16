الإقتصاد

إحالة 44 منشأة إلى النيابة العامة لتنظيمها مسابقات وتخفيضات دون الحصول على ترخيص

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      16 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرباض : البلاد

 ضبطت وزارة التجارة 44 منشأة تجارية نظمت عروضاً لمسابقات وتخفيضات دون الحصول على ترخيص وأحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

 وأكدت الوزارة أهمية التزام المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الراغبة بتنظيم مسابقات أو تخفيضات بالحصول على ترخيص من الوزارة، حيث يعد تنظيمها دون ترخيص مخالفاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

 وتراقب الوزارة امتثال المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية لاشتراطات تنظيم المسابقات والتخفيضات، ورصد المخالفات وضبط أي ممارسات تجارية وهمية ومضللة للمستهلك.

 ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري يعاقب من يخالف النظام بعقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *