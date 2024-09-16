أمانة جدة تضبط أكثر من 10 آلاف كيلو من التبغ مجهول المصدر

جدة : البلاد

أطلقت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الماضي, حملة ميدانية موسعة استهدفت المستودعات المخالفة في نطاق الجنوب، وأسفرت عن إغلاق تسعة مواقع وضبط مخالفات تتعلق بتصنيع “التمباك” باستخدام مواد مجهولة المصدر, وذلك ضمن جهود الأمانة لتعزيز الرقابة وحماية المجتمع من المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الأنشطة.

وأفادت الأمانة أنه جرى خلال الحملة, إتلاف أكثر من 10 آلاف كيلوغرامًا من التبغ الخام مجهول المصدر، إضافة إلى كميات كبيرة من المواد المستخدمة في عمليات التصنيع، من بينها 2925 كيلوغرامًا من النخالة الحيوانية، و 260 كيلوغرامًا من بودرة مواد البناء, كما تم ضبط 800 كيلوغرامًا من الملح، و 500 كيلوغرامًا من البودرة المستخدمة في التصنيع، و 300 كيلوغرامًا من قشور القهوة, وتم إغلاق جميع المواقع لعدم توفر التراخيص اللازمة.

وأكدت أمانة جدة التزامها بمواصلة هذه الحملات التفتيشية واتخاذ الإجراءات الصارمة لضمان الالتزام بالأنظمة، بما يحقق سلامة المجتمع ويحد من انتشار الممارسات المخالفة.