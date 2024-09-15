يوتيوبر يصنع «أكبر» هاتف آيفون بالعالم

البلاد ــ وكالات

قام اليوتيوبر البريطاني الشهير، «آرون مايني» بصنع أكبر هاتف ذكي في العالم، وبلغ ارتفاع الجهاز الضخم 6.74 قدم “2.054 متر”، ويزن ما يصل إلى 200 كيلو غرام. وكان مايني وعد مشاهديه بأنه سيصنع أكبر هاتف آيفون.

ومن المثير للدهشة أن الرجل جعل الجهاز يعمل بكل طاقته، مع شاشة تعمل باللمس، وتطبيقات وكاميرا فعالة ومصباح يدوي بقوة 400 واط، ومنفذ شحن، وحطم بهذا الإنجاز الأرقام القياسية في موسوعة غينيس- وفق «ديلي ميل».

ويحتوي الهاتف، الذي يزيد حجمه أضعافاً كثيرة عن الهاتف الأصلي على شاشة قابلة للتمرير، ويمكنه حسب موقع «24» إرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. ويمكن إجراء مكالمات هاتفية ومكالمات فيديو وتشغيل مقاطع الفيديو، والاستماع إلى الموسيقى، وحتى صور السيلفي. وعرض اليوتيوبر ابتكاره هذا خارج متجر آبل في لندن، كنسخة مكبرة من iPhone 15 Pro Max.