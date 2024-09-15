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مهرجان المسرح الخليجي يواصل فعالياته

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      15 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

يواصل مهرجان المسرح الخليجي 2024 م الذي تستضيفه الرياض، فعالياته ليومه الرابع وسط حضور جماهيري كبير.

وشهد المهرجان عرض مسرحية “عند الضفة الأخرى” التي تشارك بها مملكة البحرين في المهرجان، والتي تستطلع آفاقاً واسعة للوعي عبر مجموعة من الصور الجمالية الرمزية، ثم أقيمت ندوة تعقيبية نقدية تناولت جوانب مختلفة من العرض المسرحي، إضافة إلى ندوة فكرية عن البنية الأساسية للمسرح الخليجي بمشاركة عدد من الأكاديميين الخليجيين، وذلك بالتوازي مع انعقاد الورشة التدريبية المتمحورة حول الإدارة الثقافية للمسرح.

وستعرض غدا مسرحية “الروع” لسلطنة عمان في تمام الساعة 8 مساءً على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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