مهرجان المسرح الخليجي يواصل فعالياته

البلاد – الرياض

يواصل مهرجان المسرح الخليجي 2024 م الذي تستضيفه الرياض، فعالياته ليومه الرابع وسط حضور جماهيري كبير.

وشهد المهرجان عرض مسرحية “عند الضفة الأخرى” التي تشارك بها مملكة البحرين في المهرجان، والتي تستطلع آفاقاً واسعة للوعي عبر مجموعة من الصور الجمالية الرمزية، ثم أقيمت ندوة تعقيبية نقدية تناولت جوانب مختلفة من العرض المسرحي، إضافة إلى ندوة فكرية عن البنية الأساسية للمسرح الخليجي بمشاركة عدد من الأكاديميين الخليجيين، وذلك بالتوازي مع انعقاد الورشة التدريبية المتمحورة حول الإدارة الثقافية للمسرح.

وستعرض غدا مسرحية “الروع” لسلطنة عمان في تمام الساعة 8 مساءً على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.