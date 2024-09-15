مذيعة تحتفل بعيد ميلادها بلسعات قناديل البحر

البلاد ــ وكالات

بمناسبة بلوغها 56 عاماً، اختارت إعلامية بريطانية سابقة اختبار مرونة جسمها، ورفع قدرة تحمّلها، من خلال السباحة في مكان مليء بقناديل البحر، لتعريض نفسها إلى لسعاته المؤلمة.

وكشفت مذيعة «بي بي سي» السابقة لويز مينشين عن تجربتها الغريبة في تصريح لصحيفة «ديلي ميل»، على هامش حفل إطلاق روايتها الجديدة «جزيرة العزلة»، مؤخراً في لندن- حسب موقع 24 الإلكتروني.

وعبرت عن سعادتها بنجاحها في السباحة مع قناديل البحر في «أرخبيل جزر سيلي» البريطاني، مؤكدة أنها تحب مواجهة نفسها لتتعامل بمرونة أفضل عند ارتفاع نسبة الأدرينالين في جسمها. وخلال اللقاء أظهرت الندوب على يديها معلقة:« كنت أرتدي بدلة الغوص. في أي مكان لا تغطيه بدلة الغوص، أحصل على لسعة قناديل البحر الأرجوانية. لقد كان الأمر مؤلماً حقاً».

ونشرت مينشين فيديو عبر حسابها على «إنستغرام»، وثقت فيه التجربة، وظهرت وهي تسبح في البحيرة يرافقها آخرون، ومسعفون على قوارب الكاياك. وأرفقته بتعليق مطول أعربت فيه عن سعادتها باحتفالها بعيد ميلادها هذا العام بطريقة مميزة. ومازحت قائلة:« من يريد رؤية شكل قنديل البحر، فليستمر في المشاهدة حتى النهاية!.. إنها ليست لضعاف القلوب، بل هي قاسية ولاذعة».