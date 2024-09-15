” مجموعة العشرين” تناقش اقتصاد الفضاء وتغير المناخ

البلاد ــ الرياض

اختتم الوفد السعودي، برئاسة معالي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، أول من أمس مشاركته في اجتماع قادة اقتصاد الفضاء بمجموعة العشرين، الذي استضافته مدينة فوز دو إيغواسو بالبرازيل، بحضور قادة وكالات الفضاء من دول المجموعة، بالإضافة إلى رؤساء ومدراء تنفيذيين لشركات برازيلية كبرى في قطاع الفضاء.

جاء هذا الاجتماع، الذي انبثقت فكرته خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، ضمن فعاليات قمة هذا العام التي تترأسها البرازيل. وقد ركزت النقاشات على موضوع “اقتصاد الفضاء وتغير المناخ: التحديات والفرص”.

وخلال الاجتماع، استعرض معالي الدكتور التميمي مسيرة بناء قطاع الفضاء السعودي وتطوره، مشيرًا إلى الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لتنميته بما يعزز اقتصاد الفضاء ويعظم فوائده.

وفيما يتعلق بالتحديات البيئية العالمية، أوضح أن الوكالة اتخذت خطوات متقدمة منذ إنشائها، منها تبني تقنيات حديثة لرصد التغيرات المناخية، وتفعيل التعاون الدولي في مجال الفضاء، وإطلاق مبادرات تدعم الاستكشاف السلمي الذي يخدم البشرية ويحقق الازدهار.

وشارك معالي الدكتور التميمي في جلستين حواريتين، تناولت الأولى الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الفضاء، حيث استعرض جهود الوكالة في رفع الوعي، وتعزيز البنية التحتية، وتحفيز الاستثمارات. أما الجلسة الثانية، فتناولت تحديات التغير المناخي والفرص المتاحة، وناقشت سبل استخدام تقنيات الفضاء لدعم التنمية المستدامة.

وتوجت مشاركة المملكة بتوقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي بين وكالة الفضاء السعودية ونظيرتها البرازيلية لتعزيز التعاون في مجال استكشاف الفضاء للأغراض السلمية.

وعلى هامش الاجتماع، أجرى معالي الدكتور التميمي لقاءات ثنائية مع نظيريه البرازيلي ماركو أنطونيو شامون والهندي سريدهارا سوماناث، حيث جرى خلالهما بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات اقتصاد الفضاء وتطوير التقنيات المرتبطة به.

كما التقى معاليه بعدد من قادة كبرى الشركات البرازيلية العاملة في قطاع الفضاء، لمناقشة فرص الاستثمار والتعاون الإستراتيجي، بما يسهم في دعم نمو القطاع في المملكة واستقطاب الابتكارات الحديثة.

يشار إلى أن مشاركة وكالة الفضاء السعودية في الفعاليات الدولية تأتي في إطار سعيها لتعزيز حضور المملكة العالمي في قطاع الفضاء، وتأكيد التزامها بتطوير التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار والتقدم التكنولوجي لخدمة التنمية المستدامة.