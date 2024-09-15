في ختام الجولة الثالثة من دوري روشن..كلاسيكو بين الاتحاد والوحدة.. والقادسية يصطدم بالشباب

هلال سلمان- جدة

تختتم اليوم الأحد الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين؛ حيث يستضيف القادسية نظيره الشباب في الـ 6:30 مساء، ويلعب الخلود مع العروبة في الـ 6:50 مساء، ثم لقاء الكلاسيكو بين الاتحاد والوحدة في الـ 9 مساء على ملعب (الجوهرة).

الاتحاد VS الوحدة

يستضيف الاتحاد الثالث برصيد 6 نقاط، نظيره الوحدة السابع بـ 4 نقاط، في كلاسيكو مثير؛ يسعى فيه الاتحاد لاستغلال دعم الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الثالث على التوالي، بعد انتصاره في أول جولتين على كل من الخلود والتعاون، في حين يأمل الوحدة بفوز ثان على التوالي، بعد تغلبه على العروبة في الجولة الماضية، وستلعب التعزيزات الأخيرة دورًا في زيادة إثارة الكلاسيكو، فالاتحاد ضم الهولندي بيرخفاين، والألباني ميتاي، لكنه سيفتقد خدمات الجزائري حسام عوار للإصابة. أما الوحدة فضم التونسي سعد بقير نجم أبها السابق.



القادسية VS الشباب

يسعى القادسية للبقاء في المركز الثاني، بعد أن جمع 6 نقاط من انتصارين على كل من الفتح والرائد، ويأمل باستغلال اللعب على أرضه وبين جماهيره؛ لتحقيق الفوز على ضيفه الشباب الـ 11 بثلاث نقاط، بعد خسارة افتتاحية أمام الاتفاق ثم فوز على الخليج، وعزز القادسية صفوفه بالعديد من اللاعبين، كان آخرهم هيثم عسيري من الأهلي، فيما ضم الشباب مصعب الجوير مجددًا بالإعارة، وسيتأخر ظهور لاعبه الجديد بودينسي بعد إصابته.

الخلود VS العروبة

يلتقي الخلود مع العروبة للمرة الأولى في دوري روشن. يحتل الخلود المركز الـ 15 وخلفه مباشرة العروبة الـ 16 دون أن يجمعا أي نقطة في أول جولتين، حيث خسر الخلود أمام الاتحاد والرياض، في حين خسر العروبة أمام الأهلي والوحدة، والتعويض هدف مشترك للفريقين الطامحين للفوز الأول هذا الموسم، خصوصًا بعد أن عززا صفوفهما بالعديد من اللاعبين؛ أبرزهم موليكا وماوليدا وإيكونغ وديانغ في الخلود، وتيو وزوما وغودموندسون وبواتينغ في العروبة.