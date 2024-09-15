الأخيره

عبقرية ملهمة

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      15 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

تستقبل شخصية العالم العربي جابر بن حيان زوار مهرجان العلوم والتقنية “ستيم 2024” الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم حتى نهاية سبتمبر الحالي، وتعرّفهم على تفاصيل قصة عبقري الكيمياء، وإسهاماته التي ألهمت الصناعات والاختراعات العلمية الحديثة والممارسات الصناعية في المملكة.

ويأتي احتفاء “الواحة” بعبقرية جابر بن حيان؛ تحقيقًا لمستهدفات مهرجان العلوم والتقنية 2024 المتعلقة بتنمية قيم الاعتزاز بالهوية العلمية للمملكة، وإرثها التاريخي وربطها بالتطورات المستقبلية ومكانتها العالمية؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث يتنقل الزوار في رحلة بين الماضي والحاضر والمستقبل، تعزز من الروابط بين العلوم والتقنية والصناعة، وتدعم البحث والتطوير، والابتكار وريادة الأعمال. ويبرز مهرجان العلوم والتقنية المحتوى المحلي والابتكارات السعودية، مع التركيز على الممارسات المستدامة والتقنيات الحديثة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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