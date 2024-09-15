عبقرية ملهمة

تستقبل شخصية العالم العربي جابر بن حيان زوار مهرجان العلوم والتقنية “ستيم 2024” الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم حتى نهاية سبتمبر الحالي، وتعرّفهم على تفاصيل قصة عبقري الكيمياء، وإسهاماته التي ألهمت الصناعات والاختراعات العلمية الحديثة والممارسات الصناعية في المملكة.

ويأتي احتفاء “الواحة” بعبقرية جابر بن حيان؛ تحقيقًا لمستهدفات مهرجان العلوم والتقنية 2024 المتعلقة بتنمية قيم الاعتزاز بالهوية العلمية للمملكة، وإرثها التاريخي وربطها بالتطورات المستقبلية ومكانتها العالمية؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث يتنقل الزوار في رحلة بين الماضي والحاضر والمستقبل، تعزز من الروابط بين العلوم والتقنية والصناعة، وتدعم البحث والتطوير، والابتكار وريادة الأعمال. ويبرز مهرجان العلوم والتقنية المحتوى المحلي والابتكارات السعودية، مع التركيز على الممارسات المستدامة والتقنيات الحديثة.