شعلة دورة الألعاب السعودية 2024 تصل إلى العلا

الرياض – هاني البشر
زارت شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024 محافظة العلا، أرض الحضارات. تضمنت زيارة أبرز المعالم الثقافية والسياحية في محافظة العلا، وذلك في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.
تسلم الأستاذ زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، شعلة الدورة من لمى الفوزان الحاصلة على فضية دورة الألعاب العربية بالشارقة 2020 وبرونزية دورة الألعاب العربية بالشارقة 2018 وبرونزية بطولة المملكة للسيدات بالمبارزة 2020 ونائب رئيس لجنة اللاعبين وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة، وتناوب على حمل الشعلة في جبل عكمة لاعب الكاراتيه ماجد الخليفة الحاصل على التصنيف الأول عالميا 2016 والمركز الأول في الدوري العالمي 2016 باليابان وبطل كأس العالم في سولفينيا 2016 وبطل اسيا بالصين 2017.
بدأت الشعلة جولتها في العلا بزيارة قرية مغيراء للرياضات التراثية ، حيث حمل الشعلة لاعب الكاراتيه طارق حامدي حاصل على برونزية الألعاب الاسيوية في جاكرتا 2018 و ذهبية البطولة الاسيوية في كازخستان 2019 وفضية دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 وذهبية دورة الألعاب الإسلامية بتركيا 2022 وبرونزية الألعاب الاسيوية بالصين 2023 وذهبية البطولة الاسيوية بماليزيا 2023، وتناوب على حمل الشعلة لاعب الجودو عيسى مجرشي الحاصل على فضية بطولة العالم العسكرية بروسيا وبرونزية بطولة العالم بلندن 2012 وفضية دورة الألعاب السعودية 2022.
وواصلت الشعلة جولتها إلى سماء العلا وحمل الشعلة لاعب نادي العلا لكرة القدم عادل خلف العنزي والذي حقق بطولة دوري الدرجة الثالثة مع العلا 2018 وحقق بطولة تصفيات كأس الملك على مستوى منطقة المدينة المنورة 2014 وحقق بطولة محافظات منطقة المدينة المنورة 2023 – 2024.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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