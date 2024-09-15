الرياضة

شاهد| الأهلي المصري يتغلب على مضيفه جورماهيا الكيني بثلاثية في أبطال إفريقيا

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      15 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
تمكن فريق الأهلي المصري من الفوز على مضيفه فريق جورماهيا الكيني، بثلاثية مظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

افتتح رامي ربيعة التسجيل للأهلي في شباك جورماهيا بالدقيقة 14، وسجل الهدف الثاني بيرسي تاو في الدقيقة 15.
ثم أضاف بيرسي تاو الهدف الثالث لفريقه الأهلي عند الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

ويلعب الأهلي مجددًا أمام جورماهيا في لقاء الإياب بالقاهرة، السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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