شاهد| الأهلي المصري يتغلب على مضيفه جورماهيا الكيني بثلاثية في أبطال إفريقيا

البلاد- جدة
تمكن فريق الأهلي المصري من الفوز على مضيفه فريق جورماهيا الكيني، بثلاثية مظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.
افتتح رامي ربيعة التسجيل للأهلي في شباك جورماهيا بالدقيقة 14، وسجل الهدف الثاني بيرسي تاو في الدقيقة 15.
ثم أضاف بيرسي تاو الهدف الثالث لفريقه الأهلي عند الدقيقة 73 من عمر اللقاء.
ويلعب الأهلي مجددًا أمام جورماهيا في لقاء الإياب بالقاهرة، السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
غور ماهيا 0 – 3 الأهلي
أهداف المباراة..#غور_ماهيا_الأهلي#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/ud6LfvPtKZ
— ADSportsTV (@ADSportsTV) September 15, 2024