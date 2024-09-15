الرياضة رابطة المقاتلين المحترفين تعلن عن نزال جديد بين AJ مككي وبول هيوز في “معركة العمالقة” 19 أكتوبر بالرياض

الرياض – هاني البشر أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين، عن نزال جديد آخر في غاية الحماس إلى البطاقة الرئيسية القادمة في “معركة العمالقة” التي ستقام يوم السبت 19 أكتوبر 2024. ستبدأ منافسات البطاقة الرئيسية بنزال الوزن الخفيف بين بطل العالم السابق في الوزن الريشة في بيلاتور AJ مككي (22-1)، الذي سيواجه أصعب خصم له في مسيرته على حد التعبير وهو البطل بول هيوز (12-1) ويعد مككي صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ بيلاتور بـ 18 فوزًا، حيث يواجه الأيرلندي الذي يعتبره الكثيرون أفضل موهبة في الوزن الخفيف على مستوى العالم. قامت رابطة المقاتلين المحترفين بإضافة هذا النزال إلى بطاقة استثنائية يتصدرها نجم فنون القتال المختلطة وبطل العالم بلا منازع في الوزن الثقيل فرانسيس نغانو (17-3)، الذي يعود إلى القفص بعد غياب طويل. الذي سيواجه بطل الوزن الثقيل في بطولات رابطة المقاتلين المحترفين، رينان “بروبليما” فيريرا (13-3، 3 NC)، صاحب القامة الطويلة التي تصل إلى 6 أقدام و8 بوصات، إذ قام فيريرا بهزيمة بطل بيلاتور للوزن الثقيل ريان بادر في 21 ثانية فقط في فبراير الماضي ضمن منافسات “أبطال المقاتلين المحترفين ضد أبطال بيلاتور” التي أقيمت في الرياض. كما سيشهد الحدث الرئيسي المشترك مواجهة أخرى على لقب عالمي، حيث ستدافع أعظم مقاتلة في الفنون القتالية المختلطة على مر التاريخ كريس سايبورغ (27-2، 1 NC) عن لقبها، أمام بطلة رابطة المقاتلين المحترفين في فئتين للأوزان البطلة لاريسا باتشكو (23-4)، التي تسعى لإثبات أنها الأفضل على مستوى العالم. سيقام الحدث في الساحة الثقافية الحديثة في “ميدان” بالعاصمة السعودية الرياض، التي تستضيف أحداثًا وفعاليات وطنية ودولية كبرى في قلب العاصمة، مما يجعلها المكان الأمثل لهذا الحدث الضخم “معركة العمالقة”. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح تذاكر الحدث للبيع، ويمكن شراؤها عبر تطبيق WeBook عبر هذا الرابط. سيتم بث عرض “معركة العمالقة” على الهواء مباشرة يوم السبت 19 أكتوبر عبر ESPN+ PPV في الولايات المتحدة وDAZN حول العالم. نزال AJ مككي ضد بول هيوز – مواجهة الوزن الخفيف ضمن البطاقة الرئيسية ارتبط AJ مككي باسم بيلاتور منذ توقيعه مع المنظمة في عمر العشرين عام 2015، وقد حقق العديد من الإنجازات خلال مشواره الذي شمل 23 نزالًا مع المنظمة، بما في ذلك فوزه بلقب الوزن الريشة. حقق مككي انتصارات على مقاتلين كبار مثل باتريسيو بيتبول ودارين كالدويل وبات كاران وغيرهم. يمتلك مككي ثاني أعلى عدد انتصارات في تاريخ بيلاتور وأطول سلسلة انتصارات لبدء مسيرته المهنية بـ 18-0. أما بول هيوز، البالغ من العمر 27 عامًا، فقد حقق كل شيء ممكن على المستوى الإقليمي قبل أن يدخل في فترة الانتقالات الحرة، في حين قدمت كل منظمات فنون القتال المختلطة الكبرى عروضاً له على مستوى العالم قبل أن يختار الانضمام إلى رابطة المقاتلين المحترفين. وكان هيوز بطل Cage Warriors في وزن الريشة قبل أن ينتقل إلى الوزن الخفيف، وحقق سلسلة انتصارات من ستة نزالات متتالية. حيث حقق 8 من انتصاراته الـ 12 عن طريق الإخضاع وكان آخر فوز له ضد بوبي كينغ في ظهوره الأول في Bellator Champions Series في دبلن.