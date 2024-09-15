بمشاركة ثلاثي الوطن” الأهلي والنصر والهلال”.. 24 فريقاً يبحثون عن انطلاقة مميزة في «نخبة أبطال آسيا»

جدة- البلاد

يبحث أفضل 24 فريقًا في قارة آسيا عن تسجيل ظهور قوي في ضربة بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2025/2024. وتنتظر جماهير الكرة الآسيوية غدًا الاثنين 12 مواجهة مثيرة في الجولة الأولى، من أصل ثماني جولات من مرحلة الدوري، وهو النظام الجديد الذي يتم تنفيذه لأول مرة في بطولات الأندية التي ينظمها الاتحاد القاري.

نظام البطولة

تضم البطولة دوريين، يضم كل منهما 12 فريقًا في منطقتي الغرب والشرق، حيث سيواجه كل فريق ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته في أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج أرضه، خلال الفترة بين 16 سبتمبر 2024 حتى 19 فبراير 2025.

تبدأ المواجهات المثيرة في منطقة غرب آسيا، على استاد هزاع بن زايد في العين، حيث يواجه السد القطري مضيفه العين في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويتوجه الغرافة القطري الذي بلغ الدور ربع النهائي عام 2010 إلى طهران، للمشاركة في البطولة القارية للمرة العاشرة، حيث سيواجه نادي الاستقلال الإيراني.

أما المواجهة التي تستضيفها الدوحة، فستجمع بين الريان القطري، والهلال السعودي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الوصول إلى النهائي القاري بخمس مرات، على استاد أحمد بن علي المونديالي؛ حيث يبحث الهلال عن لقب ثالث في دوري الأبطال بنظامها الحديث، ليضيفه إلى انتصاراته في نسختي 2019 و2021.



من جانبه، يعود الشرطة العراقي، إلى المنافسة القارية للمرة الخامسة والأولى منذ عام 2021. ويستضيف الفريق العراقي نظيره النصر السعودي على استاد كربلاء الدولي، مع ظهور بطل الدوري السعودي تسع مرات وبلوغه الدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا مرتين، للمرة الثامنة بالبطولة.

على الصعيد ذاته، يعود الأهلي السعودي بطل الدوري المحلي ثلاث مرات والذي تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا عام 2012، للظهور للمرة الثالثة عشرة في البطولة القارية منذ آخر مرة عام 2021، حيث يستعد الأهلي لمواجهة ضيفه بيرسيبوليس المتوج بلقب الدوري الإيراني السادس عشر له في موسم 2023 – 2024 وهو رقم قياسي.

في المقابل، يستضيف استاد بونيودكور أول لقاء على الإطلاق بين باختاكور الأوزبكي والوصل الإماراتي يوم 17 سبتمبر الجاري.

منطقة الشرق

وفي منطقة الشرق، يبدأ غوانغجو الكوري الجنوبي مشواره في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، بصدام قوي على أرضه أمام يوكوهاما مارينوس الياباني، الذي يزور استاد كأس العالم في غوانغجو يوم 17 سبتمبر الجاري.

ويواجه الفريق الصيني شاندونغ تايشان ضيفه سنترال كوست مارينرز الأسترالي.

من جانبه، يسعى بوريرام يونايتد، الذي حقق لقب الدوري التايلاندي الرابع على التوالي والعاشر في تاريخه، وكلاهما رقمان قياسيان، إلى تكرار إنجاز الوصول إلى ربع النهائي عام 2013 عندما يواجه ضيفه فيسيل كوبي الياباني .

ويستضيف شنغهاي شينهوا الصيني، الذي فاز بكأسه المحلية السادسة، نظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي الذي فاز بلقب بطولة الكأس المحلية للمرة الخامسة له.

وفي يوم 18 سبتمبر، ستقام على استاد أولسان مونسو مباراة تجمع بين بطل الدوري الكوري لعام 2023، فريق أولسان هيونداي، وخصمه كاوازاكي فرونتال الياباني، الذي فاز بلقب الكأس في بلاده الموسم الماضي.

ويختتم فريق شنغهاي بورت الصيني ، مباريات الجولة الافتتاحية بمواجهة جوهور دار التعظيم الماليزي على استاد بودونغ.

دور الـ 16

بعد انتهاء مرحلة الدوري، ستتأهل أفضل ثمانية أندية من كل دوري إلى دور الـ16، المقرر إقامته في مارس 2025، تليه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع اعتبارًا من الدور ربع النهائي، حيث تستضيف السعودية الأدوار النهائية خلال الفترة من 25 أبريل حتى المباراة النهائية التي تقام يوم 4 مايو 2025.