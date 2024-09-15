انطلاقة مثيرة لدوري ممتاز الطائرة .. الصفا يتغلب على الأهلي والاتحاد يتجاوز الخويلدية بصعوبة

الدمام-البلاد
حقق الصفا أولى المفاجآت مع انطلاق الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه المثير على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعتهما على صالة النادي الاهلي. جاءت نتائج الاشواط 22/25 ، 26/24 ، 21/25 ، 25/20 ، 15/12.
وحقق الهلال فوزا ً سهلاً بعد تجاوزه الترجي بثلاثة أشواط نظيفة 25/12 ، 25/10، 25/9، وتمكن الابتسام من الفوز على أبها بثلاثة أشواط مقابل لاشيء 25/16 ، 25/16 ، 25/16 ، ونجح الخليج في تجاوز ضمك بثلاثة أشواط دون مقابل 25/22، 25/15 ، 25/21، وحقق الاتحاد فوزاً صعباً على القادم الجديد الخويلدية بثلاثة أشواط مقابل شوطين. جاءت نتائج الاشواط 25/18 ، 21/25 ، 23/25 ، 25/17 ،15/9
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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