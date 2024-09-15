الرياضة الفرنسي “أوبري” مدرباً لسلاح الأبيه في المبارزة

البلاد- جدة

تعاقد الاتحاد السعودي للمبارزة مع الفرنسي هـوغ أوبـري، مـديراً فــنياً لسـلاح الابـيـه في الاتــحاد. تم توقيع العقد بحضور أحمـد الصبـان رئيس الاتحاد، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض. وسيكون الفرنسي أوبري مسؤولاً عن قيادة الطاقم التدريبي لسلاح الابيه لجميع الفئات العمرية (رجـال وسيـدات) ومشرفاً على المنتخبات السعودية للفئات السنية والمنتخب الأول في سلاح الابيه. ويملك أوبري القادم من تدريب المنتخب الفرنسي، سجلاً حافلاً بالإنجازات بدأها كلاعب بعد حصوله على الميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا 2004، وفضية أولمبياد سيدني 2000 (فردي وفرق) كما حقق في مسيرته التدريبية مع منتخب الصين ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق الصينية سون ييوين.