أمانة منطقة تبوك تبرم عقودًا لمشاريع تنموية بقيمة تتجاوز 383 مليون ريال

تبوك : البلاد

أنهت أمانة منطقة تبوك ممثلة بوكالة التخطيط والبرامج , إبرام عقود لمشاريع تنموية في البنية التحتية والخدمات، بقيمة إجمالية بلغت 383,297,731.64 ريالًا منذ بداية العام 2024.

وأوضح وكيل الأمين للتخطيط والبرامج مسفر بن عوض القحطاني، أن قيمة مشاريع التشغيل والصيانة للأمانة والبلديات التابعة تجاوزت 204,593,477.74 ريالًا، منها مشروع تشغيل النقل العام ومشاريع صيانة الطرق والإنارة، ومشاريع الصيانة الوقائية والنظافة والإصحاح البيئي، بينما بلغت قيمة مشاريع إنشاء البنية التحتية أكثر من 178,704,253.90 ريالًا ومنها مشروع لتنفيذ البنية التحتية لمحطات انتظار الحافلات ومشاريع سفلتة المخططات ومشاريع درء أخطار السيول وتأمين معدات للأمانة والبلديات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود أمانة منطقة تبوك في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتطوير البنية التحتية في المنطقة، في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم.