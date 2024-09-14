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طريقة عمل حلي الليمون بالحليب المكثف بدون عجين أو خبز

نيفين عباسaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      14 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

تارت الليمون مع الحليب المكثف هي حلوي مثالية فالليمون هو أحد المكونات المستخدمة على نطاق واسع في صناعة الحلويات منذ العصور الوسطى وهو رائع ومميز لرائحته المنعشة والحمضية

المقادير اللازمة
370 جم حليب مكثف
200 مل كريمة خفق
200 مل حليب
150 مل عصير ليمون
175 جرام من شرائح البسكويت

طريقة العمل
ضعي ورق شفاف داخل صينية دائرية سهلة الفتح
ثم ضعي غلاف بلاستيكي حول جوانب القالب
ضعي الحليب المكثف والحليب والكريمة في وعاء وحركي قليلاً
ثم أضيفي عصير الليمون واخلطيهم شيئًا فشيئًا حتي يتكاثف الخليط
ضعي بسكويت داخل الصينية
ثم وزعي جزءًا من الكريمة الباردة عليه
شكلي 4 طبقات من البسكويت مع الكريمة
برديها لمدة 6 ساعات على الأقل في الثلاجة
ثم تخرج ويقدم التارت بارداً

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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