طريقة عمل حلي الليمون بالحليب المكثف بدون عجين أو خبز

تارت الليمون مع الحليب المكثف هي حلوي مثالية فالليمون هو أحد المكونات المستخدمة على نطاق واسع في صناعة الحلويات منذ العصور الوسطى وهو رائع ومميز لرائحته المنعشة والحمضية
المقادير اللازمة
370 جم حليب مكثف
200 مل كريمة خفق
200 مل حليب
150 مل عصير ليمون
175 جرام من شرائح البسكويت
طريقة العمل
ضعي ورق شفاف داخل صينية دائرية سهلة الفتح
ثم ضعي غلاف بلاستيكي حول جوانب القالب
ضعي الحليب المكثف والحليب والكريمة في وعاء وحركي قليلاً
ثم أضيفي عصير الليمون واخلطيهم شيئًا فشيئًا حتي يتكاثف الخليط
ضعي بسكويت داخل الصينية
ثم وزعي جزءًا من الكريمة الباردة عليه
شكلي 4 طبقات من البسكويت مع الكريمة
برديها لمدة 6 ساعات على الأقل في الثلاجة
ثم تخرج ويقدم التارت بارداً