طريقة عمل حلي الليمون بالحليب المكثف بدون عجين أو خبز

تارت الليمون مع الحليب المكثف هي حلوي مثالية فالليمون هو أحد المكونات المستخدمة على نطاق واسع في صناعة الحلويات منذ العصور الوسطى وهو رائع ومميز لرائحته المنعشة والحمضية

المقادير اللازمة

370 جم حليب مكثف

200 مل كريمة خفق

200 مل حليب

150 مل عصير ليمون

175 جرام من شرائح البسكويت

طريقة العمل

ضعي ورق شفاف داخل صينية دائرية سهلة الفتح

ثم ضعي غلاف بلاستيكي حول جوانب القالب

ضعي الحليب المكثف والحليب والكريمة في وعاء وحركي قليلاً

ثم أضيفي عصير الليمون واخلطيهم شيئًا فشيئًا حتي يتكاثف الخليط

ضعي بسكويت داخل الصينية

ثم وزعي جزءًا من الكريمة الباردة عليه

شكلي 4 طبقات من البسكويت مع الكريمة

برديها لمدة 6 ساعات على الأقل في الثلاجة

ثم تخرج ويقدم التارت بارداً