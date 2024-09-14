طريقة عمل تشيكن تشيبوتلي باستا بالطريقة المكسيكية

لا يمكنك تفويت هذه الوصفة لأنها بسيطة ولذيذة وستجدد الطريقة التي تقدمي بها وجبات الغداء في المنزل فهي وصفة لطبق مكسيكي تقليدي

المقادير اللازمة

400 غ من المكرونة المسلوقة

2 صدور دجاج فيليه

2 فلفل معلب بدون بذور

400 مل من الكريمة

عبوة من الجبن الكريمي

2 مكعب مرق الدجاج

بقدونس

رشة ملح

طريقة العمل

تقطع صدور الدجاج إلى شرائح وتوضع علي الجريل للشواء خطوة مع القليل من الملح والفلفل حسب الرغبة

ثم نضعها جانباً مغطاة حتى تحتفظ بالحرارة

يقلب الفلفل مع الكريمة والجبن الكريمي ومكعبات مرق الدجاج المركز علي النار ويطهى لمدة 20 دقيقة أو حتي يصبح كثيف

نقدم المكرونة في طبق ونغطيها بصلصة الكريمة

ثم تزين بشرائح الدجاج المشوي ونزينها بقليل من البقدونس المفروم وتقدم