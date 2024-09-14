المرأه صحة و عافية

طريقة عمل تشيكن تشيبوتلي باستا بالطريقة المكسيكية

نيفين عباسaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      14 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

لا يمكنك تفويت هذه الوصفة لأنها بسيطة ولذيذة وستجدد الطريقة التي تقدمي بها وجبات الغداء في المنزل فهي وصفة لطبق مكسيكي تقليدي

المقادير اللازمة

400 غ من المكرونة المسلوقة
2 صدور دجاج فيليه
2 فلفل معلب بدون بذور
400 مل من الكريمة
عبوة من الجبن الكريمي
2 مكعب مرق الدجاج
بقدونس
رشة ملح

طريقة العمل

تقطع صدور الدجاج إلى شرائح وتوضع علي الجريل للشواء خطوة مع القليل من الملح والفلفل حسب الرغبة
ثم نضعها جانباً مغطاة حتى تحتفظ بالحرارة
يقلب الفلفل مع الكريمة والجبن الكريمي ومكعبات مرق الدجاج المركز علي النار ويطهى لمدة 20 دقيقة أو حتي يصبح كثيف
نقدم المكرونة في طبق ونغطيها بصلصة الكريمة
ثم تزين بشرائح الدجاج المشوي ونزينها بقليل من البقدونس المفروم وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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