طريقة عمل تشيز كيك القهوة الباردة بدون خبز

لمحبي القهوة مع النكهة الكريمية للتشيز كيك بالتأكيد تلك الوصفة هي المطلوبة

المقادير اللازمة

للقاعدة

80 غرام بسكويت

30 جرام زبدة

للتشيز كيك

2 بيضة حجم كبير

300 جرام جبنة كريمية

200 مل كريمة

130 جرام من سكر

50 مل قهوة

لجاناش الشوكولاته والقهوة

100 مل كريمة

100 جرام شوكولاتة داكنة

ملعقة صغيرة من القهوة القابلة للذوبان

طريقة العمل

يطحن البسكويت وتضاف له الزبدة بعد ان تذوب

ثم يفرد في قالب تشيز كيك

يغلف القالب من الخارج بورق الألمونيوم

يوضع البسكويت في فرن مسخن مسبقاً بدرجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 8-10 دقائق

يخفق البيض مع السكر

أضيفي الجبن والكريمة والقهوة واخفقي

يخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد ثم تسكب كريمة الجبن والقهوة فوقه

يوضع القالب داخل صينية بها ماء للخبز في حمام مائي

تخبز التشيز كيك لمدة ساعة و 20 دقيقة علي حرارة 160 درجة مئوية

يغلق الفرن وتترك لتبرد بالداخل تماماً

توضع في الثلاجة لمدة ساعتين بعدها حتي تبرد وتتماسك تماماً

في تلك الأثناء تقطع الشوكولاتة وتسخن الكريمة على نار خفيفة حتى تغلي

تذوب في الكريمة ملعقة صغيرة من القهوة القابلة للذوبان وعندما تغلي الكريمة نسكب الشوكولاتة المقطعة وننتظر بضع دقائق حتى تذوب الشوكولاتة وتقلب

يوضع الجاناش اعلي التشيز كيك

ثم تقدم باردة