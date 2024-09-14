طريقة عمل تشيز كيك القهوة الباردة بدون خبز

لمحبي القهوة مع النكهة الكريمية للتشيز كيك بالتأكيد تلك الوصفة هي المطلوبة
المقادير اللازمة
للقاعدة
80 غرام بسكويت
30 جرام زبدة
للتشيز كيك
2 بيضة حجم كبير
300 جرام جبنة كريمية
200 مل كريمة
130 جرام من سكر
50 مل قهوة
لجاناش الشوكولاته والقهوة
100 مل كريمة
100 جرام شوكولاتة داكنة
ملعقة صغيرة من القهوة القابلة للذوبان
طريقة العمل
يطحن البسكويت وتضاف له الزبدة بعد ان تذوب
ثم يفرد في قالب تشيز كيك
يغلف القالب من الخارج بورق الألمونيوم
يوضع البسكويت في فرن مسخن مسبقاً بدرجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 8-10 دقائق
يخفق البيض مع السكر
أضيفي الجبن والكريمة والقهوة واخفقي
يخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد ثم تسكب كريمة الجبن والقهوة فوقه
يوضع القالب داخل صينية بها ماء للخبز في حمام مائي
تخبز التشيز كيك لمدة ساعة و 20 دقيقة علي حرارة 160 درجة مئوية
يغلق الفرن وتترك لتبرد بالداخل تماماً
توضع في الثلاجة لمدة ساعتين بعدها حتي تبرد وتتماسك تماماً
في تلك الأثناء تقطع الشوكولاتة وتسخن الكريمة على نار خفيفة حتى تغلي
تذوب في الكريمة ملعقة صغيرة من القهوة القابلة للذوبان وعندما تغلي الكريمة نسكب الشوكولاتة المقطعة وننتظر بضع دقائق حتى تذوب الشوكولاتة وتقلب
يوضع الجاناش اعلي التشيز كيك
ثم تقدم باردة