الرياضة ضمك يحقق فوزه الأول على حساب الأخدود

البلاد- جدة نجح فريق ضمك في تحقيق فوزه الأول خلال هذا الموسم ، بعدما حسم مباراته أمام ضيفه الأخدود بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي موسم 2024-2025. سجل أهداف ضمك كل من حسين الزبداني لاعب الأخدود في الدقيقة 6 بالخطأ في مرماه، وجورج كيفين نكودو هدفين في الدقيقتين 12، و 28 من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف الأخدود ناوليدج موسونا في الدقيقة 73 من عمر المباراة وانتزع ضمك أول انتصاراته في روشن؛ ليرفع رصيده إلى النقطة الثالثة محتلاً المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة، في حين استمر الأخدود بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير.