شاهد| ليفربول يسقط على أرضه أمام نوتينجهام فورست

محمود العوضي- جدة
سقط فريق ليفربول على أرضه وبين جماهيره أمام فريق نوتينجهام فورست بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي 2025/2024.
أحرز لفريق نوتينجهام فورست اللاعب كالوم هودسون في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.
بتلك النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر مانشستر سيتي بـ12 نقطة.
فيما وصل نوتنغهام إلى النقطة الثامنة وتقدم إلى المركز الرابع في لائحة الترتيب.
كالوم هودسون أودوي يفتتح التسجيل لنوتنغهام فورست في شباك ليفربول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/3jJJKc99mn
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2024