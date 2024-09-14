الرياضة

شاهد| ليفربول يسقط على أرضه أمام نوتينجهام فورست

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      14 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

سقط فريق ليفربول على أرضه وبين جماهيره أمام فريق نوتينجهام فورست بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي 2025/2024.

أحرز لفريق نوتينجهام فورست اللاعب كالوم هودسون في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر مانشستر سيتي بـ12 نقطة.

فيما وصل نوتنغهام إلى النقطة الثامنة وتقدم إلى المركز الرابع في لائحة الترتيب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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