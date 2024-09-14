الرياضة

شاهد| الهلال يتغلب على الرياض بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      14 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

حقق فريق الهلال فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الرياض بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي.

 

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ونجح الهلال في حسم اللقاء بثلاثية في الشوط الثاني.

سجل ثلاثية الهلال سالم الدوسري والكسندر ميتروفيتش  هدفين في الدقائق 53 و 80 و 99 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة 9 في صدارة ترتيب دوري روشن، رفقة الاتفاق صاحب الرصيد ذاته من النقاط، في حين جمدت الخسارة رصيد الرياض عند النقطة 4 في المركز العاشر

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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