شاهد| الهلال يتغلب على الرياض بثلاثية

البلاد- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
حقق فريق الهلال فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الرياض بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ونجح الهلال في حسم اللقاء بثلاثية في الشوط الثاني.
سجل ثلاثية الهلال سالم الدوسري والكسندر ميتروفيتش هدفين في الدقائق 53 و 80 و 99 من عمر المباراة.
الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة 9 في صدارة ترتيب دوري روشن، رفقة الاتفاق صاحب الرصيد ذاته من النقاط، في حين جمدت الخسارة رصيد الرياض عند النقطة 4 في المركز العاشر
شاهد أهداف مباراة الرياض والهلال بصوت المعلق حاتم بطيشة 📺⤵️#دوري_روشن_السعودي #الرياض_الهلال | #SSC pic.twitter.com/9bmeagsCsT
— SSC (@ssc_sports) September 14, 2024