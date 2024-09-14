بـ4 مكونات فقط.. طريقة عمل حلي طبقات اللوتس

وصفة سهلة وسريعة لحلي بارد بمكونات بسيطة

المقادير اللازمة

2 كوب كريمة خفق

سكر بودرة بحسب الرغبة لخفق الكريمة

2 باكيت بسكويت لوتس أو بحسب الرغبة

زبدة لوتس

طريقة العمل

تخفق الكريمة والسكر حتي نحصل علي كريمة كثيفة وتترك بالثلاجة لتبرد

نحضر بايركس ونضع به طبقة من بسكويت اللوتس

ثم طبقة من الكريمة

ثم طبقة من زبدة اللوتس

تكرر العملية حتي إنتهاء كمية الكريمة والبسكويت

يغطي وجه الحلي بالكريمة ثم نقوم بعمل خطوط متداخلة علي الكريمة من زبدة اللوتس

تترك بالثلاجة حتي تتماسك وتبرد تماماً

ثم تقطع ويقدم الحلي بارد