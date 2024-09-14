المرأه صحة و عافية

بـ4 مكونات فقط.. طريقة عمل حلي طبقات اللوتس

نيفين عباسaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      14 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة سهلة وسريعة لحلي بارد بمكونات بسيطة

المقادير اللازمة
2 كوب كريمة خفق
سكر بودرة بحسب الرغبة لخفق الكريمة
2 باكيت بسكويت لوتس أو بحسب الرغبة
زبدة لوتس

طريقة العمل
تخفق الكريمة والسكر حتي نحصل علي كريمة كثيفة وتترك بالثلاجة لتبرد
نحضر بايركس ونضع به طبقة من بسكويت اللوتس
ثم طبقة من الكريمة
ثم طبقة من زبدة اللوتس
تكرر العملية حتي إنتهاء كمية الكريمة والبسكويت
يغطي وجه الحلي بالكريمة ثم نقوم بعمل خطوط متداخلة علي الكريمة من زبدة اللوتس
تترك بالثلاجة حتي تتماسك وتبرد تماماً
ثم تقطع ويقدم الحلي بارد

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *