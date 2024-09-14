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النصر يقتنص تعادلًا قاتلًا من الأهلي
الرياضة

النصر يقتنص تعادلًا قاتلًا من الأهلي

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      14 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم- عبدالله الفهيدي

اقتنص فريق النصر تعادلًا مثيرًا أمام ضيفه الأهلي، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

 سجل الإيفواري كيسيه هدف اللقاء الأول من تسديدة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 58 من زمن المباراة, فيما أحرز بسام الخريجي هدف التعادل للنصر عند الدقيقة 8 +90 بالخطأ في مرماه بعد اصطدام تسديدة سلطان الغنام به.

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الأهلي إلى 4 نقاط بالمركز التاسع.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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