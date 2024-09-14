النصر يقتنص تعادلًا قاتلًا من الأهلي

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم- عبدالله الفهيدي

اقتنص فريق النصر تعادلًا مثيرًا أمام ضيفه الأهلي، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل الإيفواري كيسيه هدف اللقاء الأول من تسديدة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 58 من زمن المباراة, فيما أحرز بسام الخريجي هدف التعادل للنصر عند الدقيقة 8 +90 بالخطأ في مرماه بعد اصطدام تسديدة سلطان الغنام به.