الجبلين يغلق صيفيته بـ” أشرف” الهلال

أغلقت إدارة نادي الجبلين ملف تعاقداتها المحلية والأجنبية بنهاية فترة الانتقالات الصيفية صباح الجمعة الماضي؛ حيث أعلنت التعاقد مع 18 لاعباً؛ منهم 5 أجانب، واختتمت بالتعاقد مع لاعب خط الوسط بنادي التعاون والهلال سابقاً أحمد أشرف، واستعارة مدافع نادي التعاون محمد بكر.
وكانت إدارة النادي قد ضاعفت جهودها طيلة الفترة السابقة بالتعاقد مع صفقات محلية وأجنبية بطلب ومتابعة من مدرب الفريق البرتغالي ماندوسا.
إلى ذلك، اختتم الفريق استعداداته لملاقاة نظيره العربي مساء الاثنين المقبل 16 سبتمبر في عنيزة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو؛ حيث خاض الفريق منذ انطلاقة المنافسة 3 لقاءات كسب منها لقاء وحيدًا.
من جهتها، أعلنت إدارة الفريق عن اصابة مدافع الفريق موسى الحربي المعار من نادي القادسية بالرباط الصليبي، وتأكد غيابه عن مشاركة الفريق حتى نهاية الموسم.
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