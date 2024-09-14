الاتفاق يحسم ديربي الشرقية بثنائية

البلاد- جدة
حسم فريق الاتفاق ديربي الشرقية، الذي جمعه بنظيره الفتح بثنائية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في دوري روشن السعودي، في إطار الجولة الثالثة من عمر المسابقة.
بادر الاتفاق بالتسجيل عن طريق عبدالله رديف في الدقيقة 42 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتفوق “فارس الدهناء”.
وتمكن دجانيني من الرد والتعادل لمصلحة الفتح في الدقيقة 64، قبل أن يعود الاتفاق للتقدم مجددًا بواسطة جواو كوستا في الدقيقة 73.
الفوز وضع الاتفاق في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، بينما جمدت الهزيمة رصيد الفتح عند النقطة الثالثة.
اتفاق جيرارد.. علامة كاملة ✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الفتح_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/ASt2ndDyfc
— SSC (@ssc_sports) September 14, 2024