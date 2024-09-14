الرئيسية
/
/
/
/
/
الاتفاق يحسم ديربي الشرقية بثنائية
الرياضة

الاتفاق يحسم ديربي الشرقية بثنائية

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      14 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم فريق الاتفاق ديربي الشرقية، الذي جمعه بنظيره الفتح بثنائية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في دوري روشن السعودي، في إطار الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

بادر الاتفاق بالتسجيل عن طريق عبدالله رديف في الدقيقة 42 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتفوق “فارس الدهناء”.

وتمكن دجانيني من الرد والتعادل لمصلحة الفتح في الدقيقة 64، قبل أن يعود الاتفاق للتقدم مجددًا بواسطة جواو كوستا في الدقيقة 73.

الفوز وضع الاتفاق في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، بينما جمدت الهزيمة رصيد الفتح عند النقطة الثالثة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *