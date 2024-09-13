عارض صحي ينقل المولد إلى المستشفى

الرياضةعارض صحي ينقل المولد إلى المستشفى صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع اﻷول / 1446 هـ 13 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة تعرض فهد المولد، لاعب فريق الكرة بنادي الشباب، لعارض صحي، نُقل على إثره إلى أحد مستشفيات دبي، حسبما أعلن حساب النادي عبر “إكس” أمس الخميس. وكان فهد المولد قد شارك مع المنتخب الوطني في مباراته ضد مضيفه الصين، التي أقيمت الثلاثاء الماضي وحسمها الأخضر بهدفين مقابل هدف، بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. وتمنى حساب الشباب الشفاء العاجل لمهاجم الفريق فهد المولد والعودة سريعًا إلى الملاعب. ويستعد الشباب لمواجهة القادسية، الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي موسم 2024-2025.