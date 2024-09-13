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عارض صحي ينقل المولد إلى المستشفى
الرياضة

عارض صحي ينقل المولد إلى المستشفى

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      13 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تعرض فهد المولد، لاعب فريق الكرة بنادي الشباب، لعارض صحي، نُقل على إثره إلى أحد مستشفيات دبي، حسبما أعلن حساب النادي عبر “إكس” أمس  الخميس.

وكان فهد المولد قد شارك مع المنتخب الوطني في مباراته ضد مضيفه الصين، التي أقيمت الثلاثاء الماضي وحسمها الأخضر بهدفين مقابل هدف، بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتمنى حساب الشباب الشفاء العاجل لمهاجم الفريق فهد المولد والعودة سريعًا إلى الملاعب.

ويستعد الشباب لمواجهة القادسية، الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي موسم 2024-2025.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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