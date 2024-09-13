تحت رعاية “موسم الرياض”.. “ذا سفير” لاس فيغاس يستضيف نزال “Riyadh Season Noche UFC “.. غداً

لاس فيغاس : البلاد

تحت رعاية “موسم الرياض” وللمرة الأولى في الولايات المتحدة، تستضيف لاس فيغاس الأميركية غداً (السبت) نزال “Riyadh Season Noche UFC” في المبنى الأيقوني “ذا سفير”، أكبر مبنى كروي الشكل في العالم.

وسيشهد هذا الحدث لأول مرة استضافة “ذا سفير” لبطولة رياضية ضمن فعاليات UFC، بعد النجاح الباهر الذي حققه “موسم الرياض” بتنظيم “Riyadh Season Card” في لوس أنجلوس، حيث يتميز هذا الحدث بمنح UFC لقب شريك العنوان المرموق لأول مرة لأحد الرعاة، من خلال إعادة تسمية UFC 306 إلى “Riyadh Season Noche UFC”.

ويتضمن الحدث المرتقب مجموعة من النزالات المثيرة، حيث يتنافس على لقب وزن البنتام شون أومالي من الولايات المتحدة ضد ميراب دافاليشفيلي من جورجيا، كما سيشهد الأوكتاغون نزالاً على لقب وزن الذبابة للسيدات بين أليكسا جراسّو من المكسيك وفالنتينا شيفتشينكو من قيرغيزستان، إلى جانب ذلك، ستشهد الفعالية نزال وزن الريشة بين براين أورتيجا من الولايات المتحدة ودييغو لوبيز من البرازيل.

وفي نزال وزن البنتام، يلتقي راؤول روساس جونيور من المكسيك مع أورقي لونغ من الصين، كما ستتنافس إيرين ألداما من المكسيك مع نورما دومونت من البرازيل في نزال وزن البانتام للسيدات، وتستمر الإثارة مع نزال الوزن الخفيف بين مانويل توريس من المكسيك وإغناسيو باهاموند من تشيلي، كما سيواجه إدغار شايرز من المكسيك جوشا فان من الولايات المتحدة في نزال وزن الذبابة، إضافة إلى نزال وزن الذبابة بين رونالدو رودريغيز من المكسيك وأودي أوسبورن من جامايكا، وسيشهد الحدث نزال وزن القشة للسيدات بين يازمن خاوريغي من المكسيك وكيتلين سوزا من البرازيل، وينتهي بنزال الوزن الخفيف بين دانيال زيلهوبر من المكسيك وإستيبان ريبوفيكس من الأرجنتين.

وكان “موسم الرياض” قد استضاف نزال “UFC Fight Night” في 22 يونيو 2024 حين حطم الأسترالي روبرت ويتاكر منافسه الروسي إكرام أليسكروف في فئة الوزن المتوسط بضربة قاضية في النزال الرئيسي الذي أقيم في المملكة أرينا.