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“الشؤون الإسلامية” ترسي مشاريع صيانة ونظافة وتشغيل لـ 177 مسجداً وجامعاً بالجوف

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      13 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

سكاكا : البلاد

 أرست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل عدد من المساجد والجوامع في منطقة الجوف، شملت (102) مسجد وجامع في محافظة دومة الجندل، و”75″ مسجداً وجامعاً في محافظة صوير، بقيمة إجمالية بلغت (11.625.245.20) مليون ريال، وذلك وفق العقود وكراسة الشروط والمواصفات الجديدة التي أعدتها الوزارة.

 وتأتي هذه المشروعات في إطار ما توليه القيادة الرشيدة ــ حفظها الله ــ من دعم سخي لبيوت الله والعناية بها عمارة وصيانة ونظافة، ومتابعة احتياجاتها والمحافظة على ممتلكاتها، تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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