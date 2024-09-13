الإقتصاد

الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      13 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

موسكو : البلاد

 ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق اليوم، وصعد في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2567.99 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق

 عند 2570.03 في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المعدن الأصفر نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

 وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2596.20 دولارٌا.

 وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 29.97 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين نحو واحد بالمئة إلى 985.47 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 1047.59 دولارًا، ويتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر 2023.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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