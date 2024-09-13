الرياضة أمير منطقة القصيم يتسلّم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

الرياض – هاني البشر

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بالدعم غير المحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للرياضة والرياضيين، مما أسهم في جعل المملكة وجهة رياضية عالمية وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكّد سموه أن الألعاب السعودية تشكل خطوة هامة في تأسيس جيل جديد من الرياضيين القادرين على رفع أسم المملكة عالياً في المحافل الدولية، مثمناً الدور البارز لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وجهوده في النهوض بالقطاع الرياضي وتحقيق قفزات نوعية في السنوات الأخيرة. جاء ذلك عقب تسلّم سموّ أمير منطقة القصيم أمس بمقر مدرسة مجمع الأمير سلطان التعليمي، شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، من مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة القصيم سابقاً عبدالعزيز السناني، الذي خدم القطاع الرياضي أكثر من 40 عاماً، وشاعر له أكثر من أوبريت في مناسبات وطنية، وتناوب على حمل الشعلة في مدرسة مجمع الأمير سلطان التعليمي لاعب الجودو عبدالإله بن حسين محمد البالي الذي حقق ذهبية بطولة الخليج بالبحرين، وبرونزية بطولة العرب بتونس، وبطل المملكة 2022 إلى 2024، وبرونزية بطولة جيجو الدولية في كوريا، وبرونزية بطولة أفريقيا المفتوحة بتونس، وفضية دورة الألعاب السعودية 2023. وبدأت جولة الشعلة في منطقة القصيم بزيارة بيت البسام التراثي في أجواء احتفالية، حيث حمل الشعلة بطل الراليات العالمي أحمد الشقاوي لتنتقل للاعب الكاراتيه صالح القوبع الذي حقق فضية أسيا في كازخستان 2019 وحقق برونزية البطولة العربية في تونس 2019 وذهبية دورة الألعاب السعودية 2022. وواصلت الشعلة جولتها في أحد أبرز المعالم السياحية في منطقة القصيم حيث توجهت إلى باب القصر التراثي وحمل الشعلة لاعبة المبارزة ربى المصري التي نجحت في تحقيق أول ميدالية سعودية في بطولة الجولة الأوروبية تحت سنّ 23 عاماً في أول مشاركة للسيدات بمدينة كامنيك السلوفينية بحصولها على الميدالية البرونزية، وحققت الميدالية الذهبية في دورة الألعاب السعودية ٢٠٢٢و 2023، وحققت الميدالية البرونزية فردي في بطولة الألعاب القتالية التي أقيمت بالرياض 2023 و وحققت الميدالية الذهبية للفرق في بطولة الألعاب القتالية التي أقيمت بالرياض 2023.