وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان تعزيز العلاقات

القاهرة- واس

استعرض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل دعمها وتعزيزها؛ بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للقاهرة.

كما بحث الجانبان التحضيرات النهائية لانطلاق مجلس التنسيق السعودي المصري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وناقش الوزيران تكثيف العمل الثنائي، ومتعدد الأطراف في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة.

حضر جلسة المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.

من جهة ثانية، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في اجتماع مجموعة العمل الوزارية العربية بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها، حيث جرى مناقشة تعزيز العمل العربي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية احترام سيادة الدول؛ وفقًا للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.

حضر الاجتماع، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز المطر.