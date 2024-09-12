وزير الحرس الوطني يستقبل وزيرة المشتريات الدفاعية البريطانية

الرياض- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، في مكتبه بالوزارة ، وزيرة المشتريات الدفاعية والصناعية البريطانية ماريا إيجل، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلّف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمشرف العام على مكتب سمو وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل بن فواز المسعد، ووكيل الوزارة لشؤون المشاريع المهندس فهد بن عبدالله العياف، ووكيل ‫الوزارة للشؤون الفنية المهندس عبدالرحمن بن صالح الشايع، وقائد سلاح الإشارة اللواء مفرح بن مرعي العمري، والرئيس التنفيذي لبرنامج شبكة اتصالات الوزارة المهندس ريان بن عبدالعزيز الخويطر، ومن الجانب البريطاني السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرمبتون.