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وزير الحرس الوطني يستقبل وزيرة المشتريات الدفاعية البريطانية

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      12 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، في مكتبه بالوزارة ، وزيرة المشتريات الدفاعية والصناعية البريطانية ماريا إيجل، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلّف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمشرف العام على مكتب سمو وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل بن فواز المسعد، ووكيل الوزارة لشؤون المشاريع المهندس فهد بن عبدالله العياف، ووكيل ‫الوزارة للشؤون الفنية المهندس عبدالرحمن بن صالح الشايع، وقائد سلاح الإشارة اللواء مفرح بن مرعي العمري، والرئيس التنفيذي لبرنامج شبكة اتصالات الوزارة المهندس ريان بن عبدالعزيز الخويطر، ومن الجانب البريطاني السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرمبتون.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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