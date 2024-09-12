“موسم الرياض” يحتضن «الليلة اللاتينية»

البلاد – ياسر خليل

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن استضافة موسم الرياض 2024 “الليلة اللاتينية” وذلك في 16 نوفمبر المقبل في منطقة THE VENUE- إحدى مناطق موسم الرياض 2024 الجديدة.

وأعرب آل الشيخ عن تطلعه إلى تنظيم أول حدث في الموسم كجزء من الشراكة مع شركةGolden Boy Promotions من خلال الليلة اللاتينية، حيث يتضمن هذا النزال أفضل الملاكمين اللاتينيين، مؤكدًا التزام” موسم الرياض” المتواصل بتقديم نزالات ملاكمة مميزة؛ تلبي تطلعات الجمهور حول العالم.

وأكد آل الشيخ أن “الليلة اللاتينية” ستُبث مجانًا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن التفاصيل الإضافية حول منصات مشاهدة النزال ستُعلن قريبًا.

ويأتي هذا الحدث بالشراكة بين” موسم الرياض” وشركة “Golden Boy Promotions”، التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة في الترويج للملاكمة، حيث ستشهد “الليلة اللاتينية” نزالاً تاريخيًا بين بطل العالم لوزن الكروزر في رابطة الملاكمة العالمية “WBA” جيلبرتو زوردو راميريز، وبطل العالم في وزن الكروزر للمنظمة العالمية للملاكمة “WBO” كريس بيلام سميث.