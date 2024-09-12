“سدايا” تطلق مركز التميز للذكاء الاصطناعي في التعليم

الرياض : البلاد

وقّعت وزارة التعليم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للمناهج، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز التميز للذكاء الاصطناعي في التعليم، الذي يتيح تحقيق الاستفادة من تطبيق “علّام” لتوظيف خدمات نموذج “علاّم” واستكشاف إمكاناته لدعم الباحثين وأساتذة وطلاب الجامعات وطلاب المدارس.

وقّع مذكرة التفاهم معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمناهج الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومعالي الدكتور خالد بن عبدالله السبتي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة التي تواصل أعمالها لليوم الثالث على التوالي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وتهدف المذكرة إلى وضع أطر التعاون لإنشاء مركز التميز للذكاء الاصطناعي في مجال التعليم وحوكمته، وتحقيق الاستفادة من تطبيق علّام بصفته نموذج ذكاء اصطناعي توليديًّا وطنيًّا ووضع إطار عام لمجالات التعاون في العديد من المجالات ومن ضمنها: تقديم دراسة حول إنشاء المركز لدعم العملية التعليمية، وتفعيل “علام” وتخصيصه وتطبيقه في مجال التعليم.

كما تهدف إلى دعم العملية التعليمية وتفعيل نموذج “علّام” وتخصيصه وتطبيقه في مجال التعليم ودعم أعمال ومشاريع قطاع التعليم وتبادل الخبرات والاستشارات لتطوير المركز ونموذج (علّام التعليم) بوصفه نسخة مطورة من نموذج علّام وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها في مجالات التقويم والقياس وجودة التعليم الوطنية.

وتعمل “سدايا” على رفع مستوى مهارات الطلاب والشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث سبق أن نظمت العديد من الفعاليات مثل معسكرات حوكمة البيانات، وتعلّم الآلة، والنماذج اللغوية الكبيرة، وإدارة البيانات، إضافة إلى برامج سدايا المستقبل، ومبرمجي ذكاء المستقبل، والتدريب التعاوني وغيرها من الفعاليات.