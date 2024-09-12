رغم تحفظ جيسوس.. الهلال يسجل نيمار ولودي

الرياضةرغم تحفظ جيسوس.. الهلال يسجل نيمار ولودي صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع اﻷول / 1446 هـ 12 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة كشف موقع رابطة دوري روشن السعودي عن تسجيل الهلال للثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا ورينيا لودي، في قائمة الفريق للموسم الكروي 2024-2025. وانتهت أمس الأربعاء فترة التسجيل الصيفية لأندية دوري روشن السعودي، حيث أتاح اتحاد الكرة 8 أيام إضافية لجميع الأندية تسجيل لاعبين جدد بشرط أن يكون التعاقد حرًا. وعلى الرغم من الجدل المُثار خلال الأيام الأخيرة عن عدم رغبة جيسوس في تسجيل نيمار بسبب استمرار تأهيله، فإن موقع الرابطة أظهر دخول اللاعب قائمة الفريق. وتواجد البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر للهلال ضمن قائمة الموسم الجديد، رغم الانتقادات اللاذعة التي يواجهها اللاعب من جماهير “الزعيم” خلال الفترة الأخيرة والمطالبات برحيله. ويخوض الهلال مباراته الثالثة في دوري روشن أمام الرياض السبت المقبل. وتصدر حامل اللقب ترتيب دوري روشن السعودي بعد أول جولتين بالعلامة الكاملة بالمشاركة مع الاتحاد والقادسية والاتفاق.