الرياضة رابطة دوري روشن تعلن ضوابط ومعايير اختيار جوائز الأفضلية

جدة – البلاد أعلنت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، عن الضوابط والمعايير لاختيار جوائز الأفضلية في الشهر للموسم الرياضي 2024-2025، ضمن إطار سعيها المستمر لتعزيز روح المنافسة وتحفيز اللاعبين والمدربين لتقديم أفضل ما لديهم. وتهدف الجوائز إلى خلق منافسة شريفة بين اللاعبين والمدربين، بالإضافة إلى تحفيزهم على تقديم أفضل مستوياتهم. إلى جانب زيادة الإثارة والتشويق في منافسات الدوري. ويجري توزيع الجوائز عن الأشهر التي لا يقل عدد الجولات فيها عن 3 جولات. وفي حال تأجيل المباريات، يتم الانتظار لإقامتها إلا في حال تداخلها مع مباريات الشهر التالي، ويحق للفريق الفني اتخاذ القرار المناسب. ويتم اختيار الفائزين بناءً على المعايير والشروط الموضوعة، إلى جانب التقييم الفني من الفريق الفني. ويمثل الفريق الفني، 5 خبراء، هم: تركي السلطان، العضو المقرر في الفريق الفني، إلى جانب الأعضاء الأربعة الآخرين، سلطان اللحياني، وخالد الشنيف ومناف أبو شقير وعبيد الله العيسي. المعايير المعتمدة:

أفضل حارس:

نظافة الشباك (7 نقاط).

الأقل في متوسط استقبال للأهداف (3 نقاط).

الأكثر في عدد التصديات الناجحة (5 نقاط).

متوسط التقييم الفني العام من الفريق الفني (10 نقاط كحد أعلى)

الأكثر عددا للتمريرات النوعية الصحيحة (5 نقاط).

في حال التعادل، يتم اللجوء إلى معايير كسر التعادل بالتسلسل التالي: الأكثر تصديًا لركلات الجزاء، الأكثر صناعة لفرص الهدف، الأقل حصولا على البطاقات، وأخيراً القرعة. اللاعب أو الحارس الواعد: (للاعبين السعوديين أو المواليد من مواليد 2002 وما فوق)

عدد الأهداف المسجلة (هدف المهاجم 4 نقاط، لاعب الوسط 5 نقاط، المدافع 7 نقاط).

الأكثر صناعة لفرص التسجيل (5 نقاط).

الأكثر عددا للتمريرات النوعية الصحيحة (5 نقاط).

متوسط التقييم الفني العام (10 نقاط كحد أعلى).

صناعة الأهداف (3 نقاط لكل هدف).

في حال التعادل، يتم اللجوء إلى الأقل حصولا على البطاقات، ثم القرعة.

معايير أفضل حارس تطبق على الحراس المرشحين لهذه الجائزة. أفضل لاعب: (للاعبين السعوديين وغير السعوديين والمواليد)

عدد الأهداف المسجلة (هدف المهاجم 4 نقاط، لاعب الوسط 5 نقاط، المدافع 7 نقاط).

الأكثر صناعة لفرص التسجيل (5 نقاط).

الأكثر عددا للتمريرات النوعية الصحيحة (5 نقاط).

متوسط التقييم الفني العام (10 نقاط كحد أعلى).

صناعة الأهداف (3 نقاط لكل هدف).

في حال التعادل، يتم اللجوء إلى الأقل حصولا على البطاقات، ثم القرعة. أفضل مدرب:

متوسط التقييم الفني العام (10 نقاط كحد أعلى)

نتيجة المباراة بحسب الملعب (الفوز على أرض المنافس 4 نقاط، الفوز على أرضه 3 نقاط، التعادل على أرضه نقطة واحدة، التعادل خارج أرضه نقطتين).

عدد المباريات التي أشرف فيها على الفريق خلال الشهر (3 نقاط عن كل مباراة).

في حال التعادل، يتم اللجوء إلى الأكثر تغييرا في نتيجة المباراة من خسارة إلى فوز، ثم الأقل حصولا على البطاقات، وأخيراً القرعة. من يحق له الترشح؟

جميع اللاعبين السعوديين وغير السعوديين والمواليد (باستثناء جائزة أفضل لاعب واعد التي ستكون للاعبين السعوديين أو المواليد من مواليد 2002 وما فوق)

يجب ألا يكون اللاعب قد صدر بحقه عقوبة إيقاف انضباطية من لجنة الانضباط والأخلاق.

في حال صدور عقوبة بغرامة مالية، يتم حسم 5 نقاط من مجموع نقاط المترشح. الحوافز:

يحصل الفائزون على درع الأفضلية في الشهر المقدم من الرابطة أو أحد رعاتها.