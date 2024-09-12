بتوجيه من القيادة .. الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي أمير دولة قطر

الدوحة : البلاد

بتوجيه من القيادة – حفظها الله – التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذلك في الديوان الأميري بالدوحة.

‏‎ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لسموه، وتمنياتهما -حفظهما الله- لدولة قطر حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار.

‏‎ وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

‏‎حضر اللقاء ، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى، فيما حضره من الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) وعدد من كبار المسؤولين.