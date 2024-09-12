الرياضة النصر يفتقد 3 لاعبين في كلاسيكو الأهلي

البلاد- جدة تأكد غياب ثلاثة من نجوم فريق الكرة الأول بنادي النصر خلال مواجهته بنظيره الأهلي، في الجولة الثالثة من دوري روشن. ويحل الأهلي ضيفًا على النصر في ملعب الأول بارك بالرياض، مساء غدٍ الجمعة، بمنافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي. ويفقد النصر في الكلاسيكو أمام الأهلي خدمات الثلاثي” أيمن يحيى ونواف العقيدي وعبدالمجيد الصليهم” بسبب الإصابة. وفي الوقت نفسه شهدت تدريبات النصر عودة البرتغالي أوتافيو صانع ألعاب الفريق، وبات جاهزًا لخوض مواجهة الأهلي. وكان النصر قد استهل رحلته في دوري روشن بالتعادل مع الرائد، ثم الفوز على الفيحاء، ليصبح رصيده 4 نقاط. في المقابل جمع الأهلي 3 نقاط بالفوز على العروبة والخسارة من الفتح.