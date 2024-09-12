المملكة تشارك في قمة «ستارت أب 20»

ساو باولو- واس

تشارك المملكة العربية السعودية، في قمة” ستارت أب 20″ المنعقدة في مدينة ساو باولو البرازيلية، برئاسة الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز، وبدعم وبتمثيل رسمي من “نيوم” كراعٍ إستراتيجي رئيس.

وقال سموه:” نحن فخورون بتمثيل المملكة في قمة “ستارت أب 20″، حيث نسعى إلى المساهمة في بناء نظام عالمي متكامل؛ يدعم ريادة الأعمال، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات”.

وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين المملكة، ودول مجموعة العشرين في مجالات ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة، مع التركيز على الابتكار ومواجهة التحديات العالمية، التي تواجه رواد الأعمال.