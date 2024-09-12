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المملكة تشارك في قمة «ستارت أب 20»

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      12 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

ساو باولو- واس

تشارك المملكة العربية السعودية، في قمة” ستارت أب 20″ المنعقدة في مدينة ساو باولو البرازيلية، برئاسة الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز، وبدعم وبتمثيل رسمي من “نيوم” كراعٍ إستراتيجي رئيس.

وقال سموه:” نحن فخورون بتمثيل المملكة في قمة “ستارت أب 20″، حيث نسعى إلى المساهمة في بناء نظام عالمي متكامل؛ يدعم ريادة الأعمال، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات”.

وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين المملكة، ودول مجموعة العشرين في مجالات ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة، مع التركيز على الابتكار ومواجهة التحديات العالمية، التي تواجه رواد الأعمال.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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