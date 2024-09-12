“الداخلية” تدشّن البوابات الذكية بمطار نيوم

نيوم- واس

دشّنت وزارة الداخلية مشروع “البوابات الذكية” بمطار خليج نيوم، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني في سدايا الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، والرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر.

ويهدف مشروع “البوابات الذكية”، الذي تعمل على تنفيذه المديرية العامة للجوازات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ونيوم، إلى تسهيل وتسريع إجراءات المسافرين ذاتيًا، من خلال قراءة السمات الحيوية لهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز جودة الحياة، من خلال توفير حلول رقمية ذات كفاءة عالية بالمدن السعودية.