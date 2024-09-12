المحليات

“الداخلية” تدشّن البوابات الذكية بمطار نيوم

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      12 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

نيوم- واس

دشّنت وزارة الداخلية مشروع “البوابات الذكية” بمطار خليج نيوم، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني في سدايا الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، والرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر.

ويهدف مشروع “البوابات الذكية”، الذي تعمل على تنفيذه المديرية العامة للجوازات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ونيوم، إلى تسهيل وتسريع إجراءات المسافرين ذاتيًا، من خلال قراءة السمات الحيوية لهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز جودة الحياة، من خلال توفير حلول رقمية ذات كفاءة عالية بالمدن السعودية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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