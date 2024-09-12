إضافة خدمة الشحن “rg2” التابعة لشركة “one” إلى ميناء جدة الإسلامي

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة شركة “Ocean Network Express” خدمة الشحن الملاحية الجديدة “RG2” إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يعزز الربط الملاحي بين المملكة والعالم، ويؤكد تعاظم الميزة التنافسية للميناء، وتميز الكفاءة التشغيلية.

ويأتي ذلك في إطار جهود “موانئ” لتحسين موقع المملكة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بالموانئ، وتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الصادرات والواردات الوطنية، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: موندرا في الهند، وجبل علي في الإمارات، والعقبة في الأردن، والسخنة في مصر، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تبلغ 2,902 حاوية قياسية.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعد مركزًا لوجستيًا وتجاريًا هامًا على ساحل البحر الأحمر، ويمتد على مساحة 12,5 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي 62 رصيفاً، كما يضم عدداً من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، والتي تشمل محطتين لمناوَلة الحاويات، ومنطقة متكاملة تمثل قرية لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ومحطتين للبضائع العامة، وحوضين لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، إضافة إلى مجموعة أرصفة للخدمات البحرية من قطر وإرشاد بحري، و‌صالات لاستقبال الحجاج والمعتمرين والزوار، مجهزة بشكل متكامل.