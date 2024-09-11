41 مشروعاً سكنياً في المناطق

البلاد – الرياض

كشف صندوق التنمية العقارية، عن دعم 38 شركة في قطاع التطوير والتمويل العقاري، من خلال برنامج” تطوير” لإنشاء 41 مشروعًا سكنيًا في مختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن البرنامج مكّن المطورين العقاريين من الحصول على التمويل اللازم، لتنفيذ 3749 وحدة سكنية في 41 مشروعًا؛ بهدف تعزيز المعروض العقاري، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية السعودية 2030- وتقديم منتجات متنوعة بجودة عالية، وأسعار تنافسية؛ تتناسب مع الاحتياج الفعلي لمستفيدي برامج الدعم السكني، وزيادة فرص تملك المستفيدين للسكن الملائم، مشيرًا إلى أن البرنامج نجح في جذب شريحة جديدة من منشآت القطاع.