الإقتصاد

41 مشروعاً سكنياً في المناطق

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      11 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

كشف صندوق التنمية العقارية، عن دعم 38 شركة في قطاع التطوير والتمويل العقاري، من خلال برنامج” تطوير” لإنشاء 41 مشروعًا سكنيًا في مختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن البرنامج مكّن المطورين العقاريين من الحصول على التمويل اللازم، لتنفيذ 3749 وحدة سكنية في 41 مشروعًا؛ بهدف تعزيز المعروض العقاري، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية السعودية 2030- وتقديم منتجات متنوعة بجودة عالية، وأسعار تنافسية؛ تتناسب مع الاحتياج الفعلي لمستفيدي برامج الدعم السكني، وزيادة فرص تملك المستفيدين للسكن الملائم، مشيرًا إلى أن البرنامج نجح في جذب شريحة جديدة من منشآت القطاع.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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