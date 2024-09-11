وزير التجارة: تذليل التحديات والصعوبات التي تعترض الاستثمار

البلاد ــ بريدة

أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن الوزارة تعمل على تذليل جميع التحديات والصعوبات التي تعترض الاستثمار عند رجال وسيدات الأعمال، وتسعى دومًا إلى معرفة التطلعات بشكل مباشر من أصحاب الاختصاص، وذلك عبر لقاءاتها وورشها وجولاتها الميدانية الممتدة على مستوى المملكة.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر غرفة القصيم في مدينة بريدة أمس، برجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بمنطقة القصيم، برفقة معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومعالي مساعد وزير التجارة الأستاذ سعد الدحيم، ومحافظ الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة الأستاذ سامي الحسيني، ووكلاء الوزارة، بحضور رئيس مجلس غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد، وأعضاء المجلس. وأشار معاليه إلى أدوار منظومة التجارة، وأهم الإصلاحات الاقتصادية المتحققة والمنجزة، إلى جانب بحث الفرص التنافسية في المنطقة، والعمل على حصر التحديات، والتوجيه بدراستها ومعالجتها.

وكانت زيارة معاليه لمقر الغرفة قد تضمنت اجتماعه برئيس مجلس إدارة غرفة القصيم وأعضاء المجلس؛ لمناقشة العديد من البرامج والمستهدفات التي تعمل على تنفيذها الغرفة، في حين استطلع عبر المعرض المقام، أبرز التحديات التي تواجه مشاريع رواد ورائدات الأعمال.

وكان الوزير القصبي، قام بجولة في مقر مركز النخلة بمدينة التمور، مطلعاً على العديد من فعاليات وبرامج كرنفال بريدة للتمور، وعمليات البيع والشراء في سوق التمور، كما زار فرع وزارة التجارة في المنطقة، وكرم المتميزين وأصحاب السجل المهني المنتج والإبداعي.

إلى ذلك زار معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، يرافقه عدد من قيادات الوزارة أمس، كرنفال “بريدة للتمور”، حيث وقف معاليه على عمليات البيع والشراء، والاطلاع على الفعاليات والبرامج التي يقدمها الكرنفال للزوار، الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور، بإشراف إمارة منطقة القصيم، وذلك بمدينة التمور ببريدة.

كما اطلع معاليه على المزادات، وعملية دخول المركبات للسوق وتنظيم المسارات، والمعارض المشاركة لعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، وعلى مشاركة الأسر المنتجة والحرفيين والشباب السعودي، ووقف على ركن المزارعين و الفعاليات الثقافية.