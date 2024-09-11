مع أبرز الشركات الرائدة في دول شرق آسيا.. “وزير الصناعة” يبحث تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

البلاد ــ الرياض

أكَّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية حرص المملكة على تعزيز الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي مع كبرى الشركات في شرق آسيا، وذلك خلال زيارته الرسمية التي يرأس خلالها وفدًا يضم عددًا من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، شملت سنغافورة والصين، ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار أهداف المملكة، بتطوير قطاع التقنية والابتكار في قطاع الصناعة، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي، حيث شهدت الزيارة سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع قادة الصناعات في مختلف القطاعات، بما في ذلك اللوجستيات والتصنيع والتقنية والأتمتة؛ وذلك بهدف تعزيز القدرات الصناعية للمملكة وتشجيع الابتكار وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعات الرئيسة.

وفي سنغافورة اجتمع معاليه والوفد المرافق مع منظمات رائدة تلعب دورًا محوريًا في تطوير البنية التحتية الصناعية، والتكنولوجيا، والابتكار، مثل شركة DHL، العالمية الرائدة في مجال اللوجستيات، حيث تركزت المناقشات على توسيع التعاون في قطاع اللوجستيات، من خلال تبني أحدث تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى لقاء مسؤولي اتحاد التصنيع السنغافوري (SMF)، الذي يمثل أكثر من 3000 شركة تصنيع، وتمحورت المناقشات حول تعزيز القدرة التنافسية للصناعات السعودية من خلال برامج تدريبية ومبادرات بحث وتطوير مشتركة.

وفي الصين، التقى الوفد عمالقة الصناعة المعروفين بابتكاراتهم التكنولوجية وتطورهم الاقتصادي، حيث زار الوفد منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في قوانغتشو (ETD Zone)، التي تعد مركزًا حيويًا للصناعات عالية التقنية، وركزت المناقشات على استكشاف فرص الاستثمار المشترك في قطاع التصنيع المتقدم، بما يسهم في نقل التقنيات المتطورة إلى المملكة وتعزيز التنويع الصناعي.

وفي لقاء آخر، بحث الوفد السعودي مع مسؤولي Guangzhou Industrial Investment Holdings Group (GIIH) إمكانية التعاون في الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا، مع التركيز على دعم المشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف المملكة الصناعية، لا سيما في مجالات التصنيع الذكي وأتمتة العمليات الصناعية.

وكانت إحدى النقاط البارزة في زيارة الصين هي الاجتماع مع شركة Huawei، الرائدة عالميًا في حلول التقنية والأتمتة والتصنيع الذكي، حيث تمحورت المناقشات مع Huawei حول كيفية الاستفادة من خبراتها في تطوير القطاع الصناعي السعودي من خلال تقنيات التصنيع الذكي وحلول الثورة الصناعية الرابعة، مما يعزز الإنتاجية والابتكار في الصناعات السعودية؛ كما هدفت الزيارة إلى تعزيز الشراكة القائمة مع Huawei، التي تحظى بتواجد كبير في السوق السعودي، من خلال استكشاف مبادرات جديدة لتكامل حلول التقنية والأتمتة المتقدمة في المشهد الصناعي السعودي.