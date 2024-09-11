الرياضة

مضر والهدى يواجهان القارة والابتسام في انطلاق الدوري الممتاز لكرة اليد

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      11 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

يستعد عشاق كرة اليد السعودية، لعودة الإثارة والتشويق، اليوم الأربعاء، مع انطلاق الموسم الجديد والـ (48) من الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي(2024-2025)م.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز بمشاركة 14 ناديًا، هي” الخليج – الهدى – الصفا – مضر – الأهلي – الوحدة – النور – الزلفي – الترجي – العدالة – الابتسام – المحيط – القارة – الروضة”.

 

وتجري اليوم الأربعاء، مواجهتان ضمن الجولة الأولى، حيث يلتقي مضر مع القارة عند تمام الساعة الـ (4:00) مساءً على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، فيما يتقابل الهدى مع الابتسام على نفس الصالة عند تمام الساعة الـ (7:00) مساءً.

 

وتستكمل المباريات مساء الجمعة الموافق الـ (13) من شهر سبتمبر الجاري على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، حينما يتواجه النور مع الزلفي عند تمام الساعة الـ (3:30) مساءً، ويلتقي الخليج مع المحيط عند تمام الساعة الـ (5:30) مساءً.

 

فيما تختتم مباريات الجولة الأولى مساء السبت الـ (14) من شهر سبتمبر، حيث يستضيف الأهلي نظيره العدالة عند تمام الساعة الـ (3:00) مساءً على صالة النادي الأهلي بجدة، ويحل الصفا ضيفًا على الروضة عند تمام الساعة الـ (4:00) مساءً على صالة نادي الروضة بالأحساء، في الوقت الذي يواجه فيه الوحدة نظيره الترجي على صالته بمكة المكرمة عند تمام الساعة الـ (5:00)م.

 

تاريخيًا.. أقيمت (47) نسخة سابقة من الدوري الممتاز للكبار، ويتصدر الأهلي قائمة الأكثر تتويجًا باللقب وفي رصيده (19) لقبًا، ثم يأتي الخليج ثانيًا بـ (11) لقبًا، والنور ثالثًا بـ (8) ألقاب، والوحدة رابعًا بـ (4) ألقاب، وبالرصيد نفسه يأتي مضر في الترتيب الخامس، وأخيرًا الاتحاد برصيد لقب وحيد حققه في الموسم الأول من البطولة (1977-1978) م.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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