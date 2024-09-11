مضر والهدى يواجهان القارة والابتسام في انطلاق الدوري الممتاز لكرة اليد

البلاد- جدة
يستعد عشاق كرة اليد السعودية، لعودة الإثارة والتشويق، اليوم الأربعاء، مع انطلاق الموسم الجديد والـ (48) من الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي(2024-2025)م.
وينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز بمشاركة 14 ناديًا، هي” الخليج – الهدى – الصفا – مضر – الأهلي – الوحدة – النور – الزلفي – الترجي – العدالة – الابتسام – المحيط – القارة – الروضة”.
وتجري اليوم الأربعاء، مواجهتان ضمن الجولة الأولى، حيث يلتقي مضر مع القارة عند تمام الساعة الـ (4:00) مساءً على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، فيما يتقابل الهدى مع الابتسام على نفس الصالة عند تمام الساعة الـ (7:00) مساءً.
وتستكمل المباريات مساء الجمعة الموافق الـ (13) من شهر سبتمبر الجاري على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، حينما يتواجه النور مع الزلفي عند تمام الساعة الـ (3:30) مساءً، ويلتقي الخليج مع المحيط عند تمام الساعة الـ (5:30) مساءً.
فيما تختتم مباريات الجولة الأولى مساء السبت الـ (14) من شهر سبتمبر، حيث يستضيف الأهلي نظيره العدالة عند تمام الساعة الـ (3:00) مساءً على صالة النادي الأهلي بجدة، ويحل الصفا ضيفًا على الروضة عند تمام الساعة الـ (4:00) مساءً على صالة نادي الروضة بالأحساء، في الوقت الذي يواجه فيه الوحدة نظيره الترجي على صالته بمكة المكرمة عند تمام الساعة الـ (5:00)م.