مذكرة تفاهم لتطوير الكوادر الوطنية وإجراءات التقييم ومنح الشهادات المهنية

الرياض : البلاد

أبرمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وشركة “Pearson” الرائدة في مجال التعليم والنشر، مذكرة تفاهم لتطوير القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ورعاية المواهب في المجالات الرقمية في المملكة.

وقّع المذكرة عن “سدايا” المشرف العام على قطاع بناء القدرات الدكتور أحمد بن عوض الغامدي، وعن الشركة نائب الرئيس للحسابات الإستراتيجية جون روجيرز، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة المنعقدة بمدينة الرياض.

وتنص المذكرة على التعاون في تطوير قوى العمل الوطنية ورفع جاهزيتها للوصول بالمملكة إلى مستقبل مدفوع بالذكاء الاصطناعي من خلال تطوير مؤهلات مهنية مصممة خصيصًا للقطاع ذاته وتقنياته الرقمية.

وتؤكد هذه الشراكة التي تزامن موعد مصادقتها مع انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة بالعاصمة الرياض، على التعاون في استحداث شهادات احترافية رقمية معترف بها عالمياً، لتعزيز قدرات القوى الوطنية بمستويات عالمية للإسهام في صناعة التكنولوجيا التي تشهد تطوراً متسارعاُ في مختلف مجالاتها لا سيما تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وسيعمل الجانبان على تطوير تقييمات شاملة مصممة لقياس الكفاءة بدقة في مهارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، مما يوفر لأصحاب العمل معلومات قيمة حول قدرات المرشحين، ورؤى حيوية لسوق العمل، مما يساعد المؤسسات التعليمية وصانعي السياسات والأفراد على اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن تطوير المهارات ومسارات العمل.

وتشمل المذكرة بين “سدايا” وشركة Pearson التخطيط على إنشاء مراكز اختبارات للشهادات المهنية، بما يضمن تقييمات عادلة وشاملة للأفراد لإثبات مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، والحفاظ على معايير تقييم معترف بها عالمياً.