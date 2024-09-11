لتوفير نافذة على التاريخ والإنسان.. شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والأرشيف الوطني البريطاني

البلاد- ياسر خليل

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، شراكة مع الأرشيف الوطني البريطاني؛ بهدف تعزيز التعاون ومشاركة الأبحاث المشتركة في مختلف المجالات ذات العلاقة لتطوير الأبحاث والأرشفة، وفقًا لرؤية العلا المتماشية مع رؤية المملكة 2030.

ويشمل نطاق عمل الاتفاقية 5 مجالات رئيسة، وهي: التدريب والتبادل العلمي، ورقمنة المجموعات الأرشيفية ونشرها، وتطوير المعارض والفعاليات، وبرنامج البحث في المحتوى الأرشيفي، بالإضافة إلى التعاون في مجال الرقمنة، مستعينًا بخبرة الأرشيف البريطاني.

وتتضمن الشراكة مجموعة من المبادرات، التي تركز على مشاريع البحث المشتركة، ومبادرات الأرشفة الرقمية والمعارض الثقافية، والمساعدة على جمع وحفظ المستندات والصور والفيديوهات من أهالي العلا؛ لتوفير نافذة على تاريخ العلا والإنسان.

ويعد الأرشيف الوطني البريطاني الأرشيف الرسمي في المملكة المتحدة؛ حيث يهدف إلى حفظ مجموعة من الوثائق الوطنية الهامة، التي يعود تاريخها لأكثر من ألف عام، ويشمل هذا الأرشيف أول مسح جغرافي في إنجلترا من القرن الحادي عشر، المعروف باسم كتاب ونشستر، بالإضافة إلى الوثائق الحديثة.

من جانب آخر، تتعاون الهيئة مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، لإنشاء مركز لحفظ المخطوطات في العلا، إلى جانب تعزيز مهارات الفهرسة، وآليات حفظ التراث، وتدريب فريق الهيئة على ذلك، ويقود برنامج ذاكرة العالم التابع لليونسكو الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الوثائقي في العلا، وتفعيل إمكاناته؛ بصفته موردًا للحوار بين الثقافات.