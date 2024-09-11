رسميًا.. ” تيليس” يغادر النصر إلى بوتافوجو البرازيلي

البلاد- جدة
غادر اللاعب البرازيلي أليكس تيليس، الظهير الأيسر السابق لنادي النصر رسميًا إلى صفوف نادي بوتافوجو البرازيلي، وذلك بعد تجربة قصيرة في الدوري السعودي؛ حيث قرر تيليس العودة إلى بلاده والانضمام إلى أحد أبرز الأندية في الدوري البرازيلي.
تيليس، الذي انضم إلى النصر في صيف 2023 قادمًا من مانشستر يونايتد، خاض فترة غير طويلة مع الفريق السعودي، حيث شارك في عدة مباريات بالدوري السعودي للمحترفين؛ حيث خاض تيليس مع النصر 38 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5، لكنه لم يساهم في التتويج بأي لقب مع فارس نجد.