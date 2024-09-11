الرياضة

رسميًا.. ” تيليس” يغادر النصر إلى بوتافوجو البرازيلي

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      11 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
غادر اللاعب البرازيلي أليكس تيليس، الظهير الأيسر السابق لنادي النصر رسميًا إلى صفوف نادي بوتافوجو البرازيلي، وذلك بعد تجربة قصيرة في الدوري السعودي؛ حيث قرر تيليس العودة إلى بلاده والانضمام إلى أحد أبرز الأندية في الدوري البرازيلي.

تيليس، الذي انضم إلى النصر في صيف 2023 قادمًا من مانشستر يونايتد، خاض فترة غير طويلة مع الفريق السعودي، حيث شارك في عدة مباريات بالدوري السعودي للمحترفين؛ حيث خاض تيليس مع النصر 38 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5، لكنه لم يساهم في التتويج بأي لقب مع فارس نجد.

 

ومن المنتظر أن يشكل تيليس إضافة قوية لصفوف بوتافوجو؛ بفضل خبرته الكبيرة التي اكتسبها من اللعب في دوريات أوروبية كبرى؛ مثل الدوري الإنجليزي والدوري البرتغالي، بالإضافة إلى تجربته الدولية مع المنتخب البرازيلي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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