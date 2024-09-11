بدء التسجيل في مسابقة موهوب لتأهيل الطلبة للمشاركات الدولية

الرياض : البلاد

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم، فتح باب التسجيل في مسابقة موهوب، لطلبة التعليم العام من الصف الأول متوسط إلى الصف الأول ثانوي، ابتداءً من اليوم وحتى تاريخ 7 أكتوبر المقبل.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف الطلبة المتميزين في العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، وإلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة، لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية، التي تعقد سنويًا.

وتركز المسابقة على دعم الطلبة ببرامج تدريبية متخصصة، وتطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى ترشيح الطلبة المتميزين للانضمام في المنتخبات السعودية التي تشارك في الأولمبيادات الدولية، حيث سيدخل الفائزون بالمسابقة في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية؛ ليتم بعد سنتين اختيار من يمثل منهم المملكة في 21 أولمبيادًا إقليميًا ودوليًا.

ويهدف برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية إلى تعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة العالمية في مجال العلوم والرياضيات، ورفع اسم المملكة في المسابقات الدولية، إضافة إلى رفع وعي المجتمع بدور العلوم والرياضيات، وتنمية روح التنافس العلمي بين عناصر العملية التعليمية، والمساهمة في بناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية.

ويشترط للمشاركة في مسابقات الأولمبيادات الدولية أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية، وأن يجتاز الاختبارات المرحلية التي تؤهله للاستمرار في التدريب ضمن المراحل المتقدمة في التدريب.

يُذكر أن الأولمبيادات الدولية مسابقات عالمية سنوية عالية المستوى وتعد من أقوى المنافسات العلمية لطلاب التعليم العام، وتشمل عدة تخصصات منها الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم والأحياء والمعلوماتية، وتعقد في فصل الصيف من كل عام باستضافة إحدى الدول المشاركة.

ويشارك في هذه المسابقات التي انطلق معظمها قبل 50 عامًا، ما يزيد عن 100 دولة، ويتم الترشيح للمشاركة فيها بناءً على أداء الطالب، واجتيازه الاختبارات الأولية التي تعقد في الملتقيات التدريبية، إلى أن يصل إلى الاختبارات النهائية المرشحة للمشاركة في المسابقات الدولية.