الرياضة القادسية يضم العالمية “ليا لو جاريك” لفريق السيدات

الدمام-البلاد تعاقد نادي القادسية مع اللاعبة العالمية الفرنسية “ليا لو جاريك” لتدعيم فريق السيدات لكرة القدم بالنادي حتى 2025. وتتميز ليا، البالغة من العمر 31 عامًا، باللعب في خط الوسط، وتمتلك خبرات كبيرة اكتسبتها من خلال اللعب في أندية إفرو (2008-2009)، مونتيني لو بريتوني (2009-2010)، باريس سان جيرمان (2010-2012)، جانجون (2012-2014)، سان مالو (2014-2016)، جانجون (2016-2019)، برايتون وهوف ألبيون (2019-2020)، وفلوري (2020-2024). فازت ليا ببطولة UEFA للسيدات تحت 19 سنة في عام 2010، وتم اختيارها ضمن فريق UNFP Division 1 للسيدات لعام 2022-2023، وفريق Trophées FFF D1 للموسم 2022-2023. وقد حققت ليا العديد من الإنجازات المهمة، منها الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2023 مع المنتخب الفرنسي، ووصيفة دوري الأمم الأوروبية للسيدات 2023-2024، ووصيفة بطولة كوبيه دي فرانس 2023-2024. كما شاركت في الدور ربع النهائي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية للسيدات في باريس 2024. وانضمت ليا إلى منتخبات فرنسا تحت 16 سنة في عام 2007، وتحت 17 سنة في 2008-2009، وتحت 19 سنة في 2010-2012، وفرنسا ب (2016-2018)، وفرنسا (2017، 2023، 2024) (15 مباراة، هدفان). وفي تصريح لها، قالت ليا: “أنا متحمسة جدًا لوجودي في السعودية لأول مرة ومتشوقة للمشاركة في الدوري السعودي للسيدات وأتطلع للعمل مع الفريق والجهاز الفني، وأعتقد أن هذه ستكون تجربة رائعة.” وتابعت:”نادي القادسية يتمتع بسمعة كبيرة في السعودية، وأنا سعيدة بأن أكون جزءًا من هذه الكيان.”